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Шесть беспилотников, замеченные за ночь на территории России, уничтожены
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:54

Шесть беспилотников, замеченные за ночь на территории России, уничтожены

Шесть украинских дронов были ликвидированы за прошедшую ночь на первое мая. Системы ПВо сбили их над территорией России. Об рассказали в Минобороны РФ.

- В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - говорится в официальном сообщении.

Также в пресс-релизе говорится о местоположении дронов: их обнаружили в Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областях. На первую пришлось три БПЛА, в остальные же Киев направил три аппарата.

Источник фото: commons.wikimedia.org/Doodybutch (CCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. )

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