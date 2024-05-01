Шесть украинских дронов были ликвидированы за прошедшую ночь на первое мая. Системы ПВо сбили их над территорией России. Об рассказали в Минобороны РФ.

- В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - говорится в официальном сообщении.

Также в пресс-релизе говорится о местоположении дронов: их обнаружили в Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областях. На первую пришлось три БПЛА, в остальные же Киев направил три аппарата.

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