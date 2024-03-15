Украинский телеканал "Общественное" рассказал в своем Телеграм-канале о серии взрывов, которые прозвучали в столице страны накануне ночью, 15 марта.

- В Киеве раздаются звуки взрывов, - пишут авторы публикации.

Подчеркивается, что на данный момент рядом с городом активировали все системы ПВО, а в самом Киеве и близлежащей области объявлена воздушная тревога. Эта информация читается по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ жаловались на бесчеловечное отношение от офицеров, считая, что солдат попросту используют как "пушечное мясо".