Украинский телеканал "Общественное" рассказал в своем Телеграм-канале о серии взрывов, которые прозвучали в столице страны накануне ночью, 15 марта.
- В Киеве раздаются звуки взрывов, - пишут авторы публикации.
Подчеркивается, что на данный момент рядом с городом активировали все системы ПВО, а в самом Киеве и близлежащей области объявлена воздушная тревога. Эта информация читается по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, что ранее бойцы ВСУ жаловались на бесчеловечное отношение от офицеров, считая, что солдат попросту используют как "пушечное мясо".
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