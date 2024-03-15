Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.03.2024 : 91,6359
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.03.2024 : 100,2625
Киев в ночь на 15 марта услышал серию взрывов
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:53

Киев в ночь на 15 марта услышал серию взрывов

Украинский телеканал "Общественное" рассказал в своем Телеграм-канале о серии взрывов, которые прозвучали в столице страны накануне ночью, 15 марта.

- В Киеве раздаются звуки взрывов, - пишут авторы публикации.

Подчеркивается, что на данный момент рядом с городом активировали все системы ПВО, а в самом Киеве и близлежащей области объявлена воздушная тревога. Эта информация читается по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ жаловались на бесчеловечное отношение от офицеров, считая, что солдат попросту используют как "пушечное мясо".

Мир

Макрон сообщил, что Франция способна противостоять России

Макрон сообщил, что Франция способна противостоять России

Президент надеется, что при эскалации "Россия не победит".

Читать полностью
В Германии боятся за жизни миллионов немцев из-за поставок оружия в Киев

В Германии боятся за жизни миллионов немцев из-за поставок оружия в Киев

Мнение озвучила одна из депутатов Бундестага.

Читать полностью

Общество

Экономисты порекомендовали методы защиты денег от инфляции

Экономисты порекомендовали методы защиты денег от инфляции

Лучшее средство – краткосрочные вклады.

Читать полностью
Аналитик из агентства Circana прогнозирует видеоигре GTA 6 высокую популярность и гигантскую прибыль

Аналитик из агентства Circana прогнозирует видеоигре GTA 6 высокую популярность и гигантскую прибыль

Аналитик из агенства Circana Мэт Пискателла заявил, что в этом году ожидается очень сильное падение на покупки игр: самый оптимистичный прогноз минус 2%, а самый пессимистичный - 10%.

Читать полностью

Новости