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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:32

"На фарш": бойцы ВСУ критикуют командование за бесчеловечное отношение

Украинское издание рассказало о бесчеловечном отношении к солдатам ВСУ. Источником стал текст одного из бойцов, который он опубликовал на своей странице в социальной сети.

- Командование гнало людей на фарш, - сообщил военный.

По его словам, офицеры, присланные на место погибшего или раненого командования, не воспринимают поле боя всерьез, будто это компьютерная игра. Именно поэтому десятки бойцов идут в горячую точку без шансов на выживание. Те, кто раньше стоял на месте руководства, могли отказаться от подобных приказов, однако их заменили на "более удобных", считает военный.

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