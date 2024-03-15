Украинское издание рассказало о бесчеловечном отношении к солдатам ВСУ. Источником стал текст одного из бойцов, который он опубликовал на своей странице в социальной сети.
- Командование гнало людей на фарш, - сообщил военный.
По его словам, офицеры, присланные на место погибшего или раненого командования, не воспринимают поле боя всерьез, будто это компьютерная игра. Именно поэтому десятки бойцов идут в горячую точку без шансов на выживание. Те, кто раньше стоял на месте руководства, могли отказаться от подобных приказов, однако их заменили на "более удобных", считает военный.
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