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В Москву прибыли российские военные, освобожденные из плена
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:15

В Москву прибыли российские военные, освобожденные из плена

Минобороны РФ сообщило о прибытии в Москву российских военнослужащих, которых освободили из украинского плена. Самолеты с бойцами приземлились в столице.

- Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, - говорится на официальном Телеграм-канале ведомства.

Также в сообщении подчеркнули план, который составили для восстановления бойцов. В первую очередь это необходимая медицинская и психологическая помощь. Сейчас солдаты будут проходить лечение и реабилитацию в московских клиниках. Напомним, что обмен военнопленными состоялся благодаря переговорам с Украином. Обмен был по схеме "100 на 100". Такое же количество украинских солдат также отправилось на родину.

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