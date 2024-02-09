Министерство обороны РФ заявило в своем Телеграм-канале о возвращении в Россию наших военных. Украина и РФ обменялись пленными 8 февраля по формуле «100 на 100»
- При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщают представители ведомства.
Также говорится о том, что бойцов доставят в Москву на самолетах ВКС России. После этого для военных предусмотрены реабилитация и лечение. Сейчас солдатам оказывают психологическую, а при необходимости и медицинскую помощь.
Интервью журналиста из США с Путиным стало "информационной бомбой"
Беседу американского журналиста и президента России в первые часы после публикации посмотрели десятки миллионов американцев. Его уже назвали "интервью десятилетия".
Байден призвал США не бросать Киев
Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.