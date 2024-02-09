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Россия и Украина провели еще один обмен пленными
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:44

Россия и Украина провели еще один обмен пленными

Министерство обороны РФ заявило в своем Телеграм-канале о возвращении в Россию наших военных. Украина и РФ обменялись пленными 8 февраля по формуле «100 на 100»

- При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщают представители ведомства.

Также говорится о том, что бойцов доставят в Москву на самолетах ВКС России. После этого для военных предусмотрены реабилитация и лечение. Сейчас солдатам оказывают психологическую, а при необходимости и медицинскую помощь.

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