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Десять к одному: на один выпущенный Киев снаряд Россия отвечает десятком.
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:04

Десять к одному: на один выпущенный Киев снаряд Россия отвечает десятком.

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой авторы сравнили вооружение ВСУ и Кремля. Как говорится в тексте, положение не в сторону Киева.

- Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии, - сообщает издание, цитируя представителя Службы безопасности Украины. - На один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

Говорится и о вынужденной экономии снарядов - на это повлияло новое отношение Запада к вооружению Киева. Такое положение сказывается не только на позиции на передовой. Ранее западные СМИ уже публиковали информацию о дезертирстве украинских военных из-за отсутствия вооружения.

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