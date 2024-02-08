Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой авторы сравнили вооружение ВСУ и Кремля. Как говорится в тексте, положение не в сторону Киева.
- Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии, - сообщает издание, цитируя представителя Службы безопасности Украины. - На один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.
Говорится и о вынужденной экономии снарядов - на это повлияло новое отношение Запада к вооружению Киева. Такое положение сказывается не только на позиции на передовой. Ранее западные СМИ уже публиковали информацию о дезертирстве украинских военных из-за отсутствия вооружения.
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