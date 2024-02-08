Издание The New York Times опубликовало рассказ капитана ВСУ, члена разведывательного подразделения с помощью дронов Олега Войцеховского о начавшихся случаях дезертирства среди солдат. По словам военного, такая ситуация спровоцирована отсутствием поставок вооружения из США.
- Число дезертиров невелико, но постоянно, - сообщил Войцеховский.
Авторы публикации также подчеркнули, что бойцы ВСУ морально подорваны и испытывают неуверенность в том, что Запад будет продолжать поставки и дальше.
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