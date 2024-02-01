Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о сумме, которая выделена государством на помощь тем, кто пострадал в ходе СВО. Общее количество составило более 70 миллиардов рублей - они рассчитаны на три года.

- В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей, - подчеркнул чиновник в своем диалоге со СМИ.

Также Мурашко дополнил заявление словами о праве военных на преференциальный подход по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В переводе на обычный язык, раненые имеют право на первоочередное обслуживание и госпитализацию в конкретные медучреждения, которые максимально подходят под запросы пострадавшего.

Ранее издание писало о том, что в Россию вернулись 195 наших военных, которых обменяли на такое же количество украинских бойцов.