Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о сумме, которая выделена государством на помощь тем, кто пострадал в ходе СВО. Общее количество составило более 70 миллиардов рублей - они рассчитаны на три года.
- В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей, - подчеркнул чиновник в своем диалоге со СМИ.
Также Мурашко дополнил заявление словами о праве военных на преференциальный подход по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В переводе на обычный язык, раненые имеют право на первоочередное обслуживание и госпитализацию в конкретные медучреждения, которые максимально подходят под запросы пострадавшего.
Ранее издание писало о том, что в Россию вернулись 195 наших военных, которых обменяли на такое же количество украинских бойцов.
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