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Из украинского плена вернулось 195 российских военных
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 2:56

Из украинского плена вернулось 195 российских военных

Благодаря переговорам с Киевом удалось вернуть 195 российских военных, попавших плен. Взамен на Украину вернули столько же бойцов ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, посредником стали ОАЭ.

Также представители Минобороны подчеркнули, что российских военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве бойцам предоставят необходимую помощь, как медицинскую, так и психологическую.

Это первый обмен после трагедии в районе Белгорода, когда самолет с пленными украинцами летел на обмен бойцами. Все, кто находились на борту, погибли, а по данным Следственного комитета, зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области.

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