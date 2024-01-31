Благодаря переговорам с Киевом удалось вернуть 195 российских военных, попавших плен. Взамен на Украину вернули столько же бойцов ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, посредником стали ОАЭ.

Также представители Минобороны подчеркнули, что российских военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве бойцам предоставят необходимую помощь, как медицинскую, так и психологическую.

Это первый обмен после трагедии в районе Белгорода, когда самолет с пленными украинцами летел на обмен бойцами. Все, кто находились на борту, погибли, а по данным Следственного комитета, зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области.