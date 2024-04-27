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Ирина Винер уверена, что российскую гимнастику намерены уничтожить
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:14

Ирина Винер уверена, что российскую гимнастику намерены уничтожить

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила свое мнение о происходящем в мире спорта. По ее словам, российскую гимнастику намерены уничтожить, но не только это направление находится под угрозой.

- Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо, - сказала Винер.

На данный момент решением Международной федерации гимнастики (FIG) были удалены из правил пять элементов, которые были названы в честь российских спортсменок. В течение периода с 2025 по 2028 год они не будут учитываться в соревнованиях. Напомним, что до этого Илья Авербух назвал WADA раковой опухолью.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/

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