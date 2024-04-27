Ирина Винер уверена, что российскую гимнастику намерены уничтожить

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила свое мнение о происходящем в мире спорта. По ее словам, российскую гимнастику намерены уничтожить, но не только это направление находится под угрозой.
- Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо, - сказала Винер.
На данный момент решением Международной федерации гимнастики (FIG) были удалены из правил пять элементов, которые были названы в честь российских спортсменок. В течение периода с 2025 по 2028 год они не будут учитываться в соревнованиях. Напомним, что до этого Илья Авербух назвал WADA раковой опухолью.
Источник фото: https://commons.wikimedia.org/
Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ
Колонну заблокировали на пограничном пункте "Зосин-Устилуг".
ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану
Ранее движение передало через Египет и Катар свои предложения по реализации мирного плана в Секторе Газа.
Врач Мясников: из рациона необходимо убрать хлеб и майонез
По его словам, никакой пользы организму эти продукты не несут.
Спасавшему людей в "Крокусе" мальчику организуют встречу в Кремле
Мать мальчика подтвердила, что с ней связались из администрации президента и интересовались, не хотят ли они встретиться с главой государства.