Авербух назвал WADA раковой опухолью спорта

Олимпийский призер в танцах на льду и хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о своем возмущении двойными стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Особенно ярко это проявилось в событиях с фигуристой Валиевой и китайскими пловцами, у которых нашли допинг.

- Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA. И с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже, - подчеркнул Авербух в своем интервью. - Настолько раковая опухоль спорта.

Недавно выяснилось, что китайских пловцов поймали на допинге, однако при этом допустили к Играм-2020. После выявления запрещенных веществ медали у спортсменов никто отнимать не стал, а речи о дисквалификации даже не шло. Тогда как результаты Валиевой с конца декабря 2021 года аннулированы, как и все полученные медали.