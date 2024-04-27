Авербух назвал WADA раковой опухолью спорта

Олимпийский призер в танцах на льду и хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о своем возмущении двойными стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Особенно ярко это проявилось в событиях с фигуристой Валиевой и китайскими пловцами, у которых нашли допинг.
- Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA. И с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже, - подчеркнул Авербух в своем интервью. - Настолько раковая опухоль спорта.
Недавно выяснилось, что китайских пловцов поймали на допинге, однако при этом допустили к Играм-2020. После выявления запрещенных веществ медали у спортсменов никто отнимать не стал, а речи о дисквалификации даже не шло. Тогда как результаты Валиевой с конца декабря 2021 года аннулированы, как и все полученные медали.
Маск спросил, как по теории помощника Байдена выглядит победа Украины
Бизнесмен заинтересовался этим вопросом после выступления советника президента.
Америка страдает от бушующих торнадо в трех штатах
Как сообщают СМИ, пострадали уже три человека.
Врач Мясников: из рациона необходимо убрать хлеб и майонез
По его словам, никакой пользы организму эти продукты не несут.
Спасавшему людей в "Крокусе" мальчику организуют встречу в Кремле
Мать мальчика подтвердила, что с ней связались из администрации президента и интересовались, не хотят ли они встретиться с главой государства.