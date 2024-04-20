Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Китайские пловцы попались на допинге, но были допущены до Олимпиады-2020
  1. Главная
  2. Спорт
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:50

Китайские пловцы попались на допинге, но были допущены до Олимпиады-2020

Издания The New York Times и ARD опубликовали результаты собственных расследований по поводу китайских пловцов. По информации авторов, допинг был обнаружен у 23-х человек, однако при этом они были допущены к Олимпийским играм 2020 года.

Как говорится в статье, проверяющие нашли такой препарат, как триметазидин во время проб, проведенных в январе 2021 года. В том числе, допинг был найден и у лидеров сборной: среди них Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян. Отмечается, что следы препараты были найдены на кухне отеля, где жили пловцы во время соревнований.

Однако при всех уликах Международное антидопинговое агентство (WADA) не стало препятствовать участию спортсменов в соревнования Олимпиады-2020. Тогда китайские пловцы взяли золото, серебро и бронзу.

Мир

Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.

Читать полностью
Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ

Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ

Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.

Читать полностью

Общество

Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Участие в мероприятии приняли сотрудники ведомства.

Читать полностью
Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу

Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит

Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.

Читать полностью

Новости