Издания The New York Times и ARD опубликовали результаты собственных расследований по поводу китайских пловцов. По информации авторов, допинг был обнаружен у 23-х человек, однако при этом они были допущены к Олимпийским играм 2020 года.

Как говорится в статье, проверяющие нашли такой препарат, как триметазидин во время проб, проведенных в январе 2021 года. В том числе, допинг был найден и у лидеров сборной: среди них Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян. Отмечается, что следы препараты были найдены на кухне отеля, где жили пловцы во время соревнований.

Однако при всех уликах Международное антидопинговое агентство (WADA) не стало препятствовать участию спортсменов в соревнования Олимпиады-2020. Тогда китайские пловцы взяли золото, серебро и бронзу.