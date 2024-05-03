9 Мая в Москве ожидается снижение температуры на десять градусов ниже среднемесячной нормы (по данным Росгидрометцентра, средняя температура воздуха в мае достигает +13,6 градуса) и будет соответствовать показателям конца марта.
Это будет самый холодный день на эту дату за последние 25 лет, как утверждает РБК ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в Москве 9 мая 2024 года погода будет переменчивая с прояснениями, возможны кратковременные осадки различной природы (снег, дождь). Ветер будет дуть северо-западными румбами, достигнет 4-9 м/с, с порывами.
Ночью температура воздуха составит 0-3 градуса, днем не поднимется выше 5-10 градусов. Из-за порывистого ветра будет ощущаться, что на улице холоднее на три-четыре градуса.
По мнению Евгения Тишковеца, за последние 25 лет не было столь низких температур в Москве в день 9 Мая. Последний раз заморозки в День Победы были зафиксированы в столице в 1999 году, когда термометры показывали минус 3,8 градуса.
Вчера, 2 мая, Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о предстоящих заморозках. В ближайшие дни температура воздуха в Московском регионе будет на четыре-пять градусов ниже средней месячной нормы, ночью возможны заморозки.
Фото: www.flickr.com/Susanne Nilsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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