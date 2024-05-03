В Москве задержали руководителей китайской запрещенной тоталитарной секты "Фалуньгун"*. В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в пяти квартирах, где базировались главы и последователи этой секты, заявил РИА Новости источник.
По доступным данным, в одной из скрытых квартир задержана руководительница секты по имени Наталья Миненкова, которая была задержана по статье 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании недопустимой на территории РФ". Остальные члены группировки на данный момент рассматриваются как свидетели. Один из последователей заявил, что их деятельность сводится исключительно к занятиям упражнениями, не нарушая ничего законного.
В апреле текущего года перед судом также оказалась жительница Пятигорска, замешанная в вербовке новых сторонников в китайскую секту, координировании собраний, распространении информационных материалов и руководстве группами в социальных сетях. Кроме того, 17 июля 2020 года Генеральная прокуратура России объявила недопустимыми семь организаций, связанных с "Фалуньгун"*.
Секта "Фалуньгун"* возникла в Китае в 90-х годах, ее основателем считается Ли Хунчжи, который известен в организации как Мастер. Изначально секта начала с практики традиционной китайской гимнастики цигун, но со временем ее деятельность становилась всё более экстремистской.
* Запрещенная в России организация
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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