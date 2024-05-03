Директор Института международных связей и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выдвинул предложение ограничить доступ России к Калининграду, как сообщает издание Verkkouutiset.
Мики Аалтола подчеркнул, что помехи, исходящие из России и российского Калининграда, нарушают нормальное функционирование GPS. Исходя из этого, политик предложил рассмотреть возможность запрета или ужесточения прав доступа России к Калининграду.
В конце апреля глава отдела авиакомпании, ответственный за связи с общественностью, Пяйвют Таллквист, сообщил РИА Новости о проблемах, с которыми столкнулся самолет компании Finnair при попытке посадки в аэропорту Тарту в Эстонии из-за помех в GPS.
Командующий вооруженными силами Эстонии, генерал Мартин Херем, объявил о сбоях в работе GPS-навигации воздушного транспорта и судов на восточном фланге НАТО, причем эти сбои охватывают территорию от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. По мнению некоторых военных специалистов, высказанному в The Telegraph, в сторону России было выдвинуто предположение, что российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.
Согласно сообщениям газеты Helsingin Sanomat, количество сбоев в работе GPS в воздушном транспорте Финляндии в начале текущего года превысило показатель за весь 2023 год в три раза, причем основная часть этих проблем произошла у границы с Россией.
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