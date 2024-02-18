Российский борец вольного стиля отличился на чемпионате Европы, уверенно взяв серебряную медаль. Ее получил Гаджимурад Рашидов, участвуя в соревнованиях в Бухаресте в весовой категории до 65 кг.
Золото досталось представителю Албании Исламу Дудаеву. В финальной борьбе с Рашидовым он одержал победу со счетом 2:1.
Это уже не первая награда 28-летнего Рашидова. На его счету статус чемпиона мира и бронза, полученная на Олимпийских играх-2020.
Напомним, что российская сборная борцов лишилась одного участника. Румынская таможня не пропустила двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева из-за визы.
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