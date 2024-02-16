Таможенная служба Румынии отказала во въезде на чемпионат Европы российскому спортсмену. Причиной назвали недоверие к визе, которую двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил через другую страну. Первую румынскую визу ему вообще не дали.

- К сожалению, этот чемпионат Европы пройдет без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию - не понравилась моя виза, - прокомментировал Садулаев ситуацию на своей странице в социальной сети. - Как‑то странно получается! В Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было.

Садулаев должен был выступать в весовой категории до 97 килограммов на соревнованиях вольников, начиная с 16 февраля.