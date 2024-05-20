Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий. Служба "Тинькофф Защита" зафиксировала случаи, когда злоумышленники, представляясь работниками СФР, убеждают граждан подтвердить информацию о якобы поданной заявке на изменение счёта для выплаты пенсий.

В случае отрицания изменений злоумышленники утверждают, что аккаунт был взломан, и предлагают посетить ближайший офис Социального фонда для защиты аккаунта. Они также предупреждают о длинных очередях и возможном замораживании пенсионных выплат на время расследования.

Если жертва захочет ускорить процесс, мошенники предложат "в исключительном порядке" получить электронный талон уже на следующий день. Для этого необходимо сообщить цифры из СМС, которые, как утверждают мошенники, скоро придут от Социального фонда. На деле же эти цифры являются кодом для доступа к мобильному банку или профилю на портале Госуслуг, что позволяет злоумышленникам получить доступ к персональным данным или средствам жертвы, как предостерегли в "Тинькофф Защите", сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/camelia boban (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)