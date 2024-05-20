В результате авиакатастрофы скончался президент Ирана Эбрахим Раиси.

По мнению авиационного эксперта Владимира Шабрина, причинами трагедии могли стать техническая неисправность или человеческий фактор, сообщает РИА Новости.

"Из трех вертолетов два приземлились успешно, что указывает на возможность безопасного приземления. На опубликованных видео видна горная местность и упоминается туман, что добавляет вероятности к гипотезе о человеческой ошибке или технических проблемах", — прокомментировал эксперт.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение 19 мая в северо-западной части Ирана, в районе Верзеган. На следующее утро, 20 мая, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил смерть президента и членов его делегации в результате этой катастрофы.

Группа возвращалась после поездки в Азербайджан, где Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия и ввода в эксплуатацию гидроузлов "Гыз Галасы" и "Худаферин" на реке Аракс.

Фото: commons.wikimedia.org/Fabien1309 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license)