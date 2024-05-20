В результате авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, возникает вопрос о возможном преемнике руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Европейское издание Politico предполагает, что сын Али Хаменеи, Моджтаба, может стать основным кандидатом на эту роль.
В последние годы верность Раиси руководству страны вызывала предположения о его возможной замене Хаменеи на посту верховного лидера. Теперь, после его смерти, многие в стране и за ее пределами считают, что ключевой кандидат на место Хаменеи — его сын Моджтаба.
Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий, отметил, что погибший президент относился к тем людям, которых Хаменеи предпочитает видеть на руководящих постах. "Смерть Раиси сузила круг возможных преемников, и сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов", — добавил он.
19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа вертолета.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента. В соответствии с Конституцией Ирана, обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны состояться в течение 50 дней.
Фото: farsi.khamenei.ir/khamenei.ir (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Израиль заявляет о непричастности к смерти Раиси
Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.
Эксперт Шабрин: вертолет Раиси мог упасть из-за неисправности или человеческого фактора
В результате авиакатастрофы скончался президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых
Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.
Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы
Такие показатели передали рыбопромышленники.