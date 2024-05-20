В результате авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, возникает вопрос о возможном преемнике руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Европейское издание Politico предполагает, что сын Али Хаменеи, Моджтаба, может стать основным кандидатом на эту роль.

В последние годы верность Раиси руководству страны вызывала предположения о его возможной замене Хаменеи на посту верховного лидера. Теперь, после его смерти, многие в стране и за ее пределами считают, что ключевой кандидат на место Хаменеи — его сын Моджтаба.

Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий, отметил, что погибший президент относился к тем людям, которых Хаменеи предпочитает видеть на руководящих постах. "Смерть Раиси сузила круг возможных преемников, и сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов", — добавил он.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа вертолета.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента. В соответствии с Конституцией Ирана, обязанности президента будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер до проведения выборов, которые должны состояться в течение 50 дней.

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