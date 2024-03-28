Издание Märkische Allgemeine Zeitung опубликовало интервью с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он рассказал о возможности мирных переговоров на Украине.
- В настоящее время ряд стран обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу, - рассказал канцлер.
Также в своем тексте он подчеркнул, что мир возможно наладить в любое время.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о мотивах Европы поддерживать Украину. По его словам, весь интерес сосредотачивается на личной выгоде Евросоюза.
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