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Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:34

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Издание Märkische Allgemeine Zeitung опубликовало интервью с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он рассказал о возможности мирных переговоров на Украине.

- В настоящее время ряд стран обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу, - рассказал канцлер.

Также в своем тексте он подчеркнул, что мир возможно наладить в любое время.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о мотивах Европы поддерживать Украину. По его словам, весь интерес сосредотачивается на личной выгоде Евросоюза.

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