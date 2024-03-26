Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что у Европейского союза есть личные интересы, чтобы поддерживать Украину. Вся помощь оказывается исключительно исходя из собственной выгоды.
- Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ, - сообщил Боррель. - Это в наших собственных интересах.
Также он заметил, что постоянная помощь Киеву поможет США оставаться лидером на мировом поле игры. Именно поэтому Украине регулярно выделяется финансовая помощь, правда, последнее время она приняла форму кредитования.
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