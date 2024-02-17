Издание The Guardian процитировало канцлера Германии Олафа Шольца: политик сообщил, что военные, принадлежащие странам Североатлантического альянса, не будут пополнять армию Украины. Такое заявление канцлер сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Причиной политик назвал возможное усложнение отношений между НАТО и РФ, чего Запад не хотел бы.
- Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, - подчеркнул Шольц. - И по этой причине все страны, поддерживающие Киев, с самого начала войны приняли решение не отправлять свои войска на Украину.
До этого канцлер уже высказался по поводу теоретический последствий победы Москвы над Киевом.
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