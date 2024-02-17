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Шольц пугает ЕС последствиями от победы Путина в конфликте с Украиной
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:58

Шольц пугает ЕС последствиями от победы Путина в конфликте с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выступил на собственной странице в социальной сети. Он заявил, что победа России в конфликте с Украиной приведет за собой серьезные последствия для Евросоюза.

- Что произойдет, если Путин добьется успеха? - вопрошал Шольц. - Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими - во всех отношениях - чем наша помощь Украине.

Этими словами канцлер попытался прикрыть сложности, с которыми столкнулись страны из-за длительной финансовой поддержки Киева.

Однако пользователи в своих ответах на пост отметили, что население ЕС и без того уже пострадало от обременительных решений политиков. Также комментаторы призвали заняться проблемами Германии и завершить наконец конфликт на Украине.

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