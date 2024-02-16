Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2024 : 91,8237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2024 : 98,4099
Шеремет: реальная угроза для Украины исходит от Польши
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:31

Шеремет: реальная угроза для Украины исходит от Польши

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил об уверенности в польской угрозе для Украины. Чиновник считает, что Киеву стоит задуматься о релокации войск в сторону границы с Польшей.

- Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов, - подчеркнул депутат.

В качестве примера он привел противостояние между фермерами, На данный момент польские граждане перекрывают въезды к пунктам пропуска и высыпают зерно из грузовиков украинских коллег. По мнению Шеремета, это только первый звонок, дальше назревает эскалация взаимоотношений.

Мир

Медицинский каннабис в законе: Украина разрешила использовать марихуану в определенных целях

Медицинский каннабис в законе: Украина разрешила использовать марихуану в определенных целях

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

Читать полностью
Карлсон: финпомощь Киеву от США только отсрочит наступление мира

Карлсон: финпомощь Киеву от США только отсрочит наступление мира

Журналист назвал призывы к кредитованию Украины мошенничеством.

Читать полностью

Общество

Молодых покупателей недвижимости в РФ стало меньше

Молодых покупателей недвижимости в РФ стало меньше

За 10 лет их число упало на 10 процентов.

Читать полностью
В России стало дешевле сухое молоко

В России стало дешевле сухое молоко

Цены упали на девять процентов.

Читать полностью

Новости