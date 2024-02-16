Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил об уверенности в польской угрозе для Украины. Чиновник считает, что Киеву стоит задуматься о релокации войск в сторону границы с Польшей.
- Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов, - подчеркнул депутат.
В качестве примера он привел противостояние между фермерами, На данный момент польские граждане перекрывают въезды к пунктам пропуска и высыпают зерно из грузовиков украинских коллег. По мнению Шеремета, это только первый звонок, дальше назревает эскалация взаимоотношений.
Медицинский каннабис в законе: Украина разрешила использовать марихуану в определенных целях
Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.
Карлсон: финпомощь Киеву от США только отсрочит наступление мира
Журналист назвал призывы к кредитованию Украины мошенничеством.
Молодых покупателей недвижимости в РФ стало меньше
За 10 лет их число упало на 10 процентов.