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Киев и Варшава снова в ссоре из-за брюссельского решения о льготах
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:48

Киев и Варшава снова в ссоре из-за брюссельского решения о льготах

Решение Брюсселя сохранить льготы украинским поставщикам в Польшу стало причиной вновь вспыхнувшего конфликта. Польские фермеры взбунтовались с новой силой, а протесты на границе становятся все более агрессивными. Пропускные пункты уже закрывали в конце года, но тогда люди надеялись на восстановление справедливости и отмену беспошлинного экспорта. Однако этого не произошло.

- Печально, что полякам приходится брать дело в свои руки, но, когда Евроколхоз не слушает, а местные органы власти не могут противостоять, выхода нет, - сообщил на своей странице в социальной сети один из организаторов движения фермеров Рафал Меклер.

По его словам, протестующие просто вскрывают грузовики и рассыпают зерно. В телерепортажах мелькают плакаты "Политика ЕС губит польских фермеров", а также использование дымовых шашек. Украинский посол Василий Зварич уже называет происходящее "позорным преступлением". Тем временем на границе скопилось уже более полутора тысяч фур с продукцией - их просто не пропускают.

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