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Врач Бурляева: за раз мужчине можно съесть максимум 120 г шашлыка
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:09

Врач Бурляева: за раз мужчине можно съесть максимум 120 г шашлыка

Мужчинам в хорошей физической форме лучше ограничиться 100, максимум 120 граммами шашлыка за один приём, рассказала "Комсомольской Правде" диетолог, терапевт, заведующая консультативно-диагностического центра ФИЦ Питания и биотехнологий Екатерина Бурляева.

"Из опыта общения с моими пациентами могу сказать, что мужчины, бывает, съедают за один присест до 500 г шашлыка. Женщины поменьше — 300-350 г. Но и это — с избытком. Норма зависит от ваших антропометрических данных: роста, массы тела и их соотношение. Плюс — корректировка на хронические заболевания", — отметила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что шашлык — это не ежедневная еда, поэтому даже физически активным мужчинам лучше не употреблять более 300 г приготовленного на мангале мяса.

Самой калорийной при этом является баранина, рассказала врач. Чуть менее тяжёлым будет шашлык из свинины, а самым диетическим — из куриной грудки, отметила она.

Бурляева посоветовала дополнить любой шашлык свежими или печёными овощами — в таком случае общая калорийность будет ниже и человек не ощутит переедания.

Жарить мясо нужно до такой степени, чтобы в нём не было сырой крови, подчеркнула Бурляева. В противном случе есть риск инфицирования, предупредила диетолог. Кроме того, обугленные части мяса нужно срезать и выбрасывать, добавила врач.

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