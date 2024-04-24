Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус выделили две основные опасности, связанные с загородным отдыхом на даче или на природе. Первая опасность — столбняк, который представляет собой серьезную угрозу после получения раны, загрязненной землей. Бактерии, населяющие почву, могут вызвать инфекцию, приводящую к параличу нервной системы и сильным мышечным спазмам. Профилактика включает в себя вакцинацию детей и периодические повторные прививки для взрослых.
Вторая опасность — укусы клещей, которые могут передавать боррелиоз, известный как болезнь Лайма. Это заболевание может проявиться эритемой на коже и болями в суставах, а в редких случаях — нейроборрелиозом, который вызывает апатию, усталость и потерю чувствительности в ногах. Профилактические меры включают в себя осторожность при пребывании в природной среде и периодический осмотр на наличие клещей после прогулок, сообщает МедикФорум.
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