Россия будет считать законной военной целью ядерные объекты НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, Североатлантический альянс обостряет угрозы для России, приближая совместные ядерные миссии к её границам. Рябков отметил, что действия НАТО носят дестабилизирующий, а по факту — угрожающий характер.
"Я уже не говорю о постоянном размещении — о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают, — продолжил Рябков. — Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане".
Заместитель министра назвал разгворы о размещении ядерных объектов альянса на территории Польши "развивающейся историей". Рядков подчеркнул, что Россия следит за отработкой этой темы исполнительной властью в Польше.
Перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава неоднократно выражала готовность разместить у себя в случае необходимости ядерное оружие НАТОв рамках программы альянса Nuclear Sharing.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что исход украинского конфликта многим может не понравиться.
Фото: ВВС США/Келли Нортон (ВВС США)
Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время выступления
Президент США Джо Байден снова стал объектом обсуждения после того, как случайно включил в свою речь техническую подсказку, предназначенную для телесуфлера.
Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России
Генерал Дэррил Уильямс сообщил газете New York Times, что военные учения стран НАТО, проходящие в Европе этой весной, фактически ориентированы против России.
Опрос Дзена и Авиасейлс: почти все россияне перед поездкой в новое место ищут информацию о нем
В опросе, проведенном компаниями Авиасейлс и Дзен в апреле 2024 года, было установлено, что 91% россиян перед поездкой в новое место ищут информацию в интернете, чаще всего — через прямой поиск по названию места (53%).
В России разработали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
В статье разрабатывается о передовой разработке в области лечения болезни Бехтерева.