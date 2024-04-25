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МИД РФ: ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью для России
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:43

МИД РФ: ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью для России

Россия будет считать законной военной целью ядерные объекты НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Североатлантический альянс обостряет угрозы для России, приближая совместные ядерные миссии к её границам. Рябков отметил, что действия НАТО носят дестабилизирующий, а по факту — угрожающий характер.

"Я уже не говорю о постоянном размещении — о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают, — продолжил Рябков. — Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане".

Заместитель министра назвал разгворы о размещении ядерных объектов альянса на территории Польши "развивающейся историей". Рядков подчеркнул, что Россия следит за отработкой этой темы исполнительной властью в Польше.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава неоднократно выражала готовность разместить у себя в случае необходимости ядерное оружие НАТОв рамках программы альянса Nuclear Sharing.

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Фото: ВВС США/Келли Нортон (ВВС США)

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