Вашингтон приостановил поставку 3,5 тысяч бомб Израилю из-за возможности их сброса на город Рафах сектора Газа. Об этом сообщают CNN, The New York Times и AP со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, речь идет о 1,8 тысяче бомб весом 2 тысячи фунтов и 1,7 тысяче бомб по 500 фунтов.

"В особенности мы сосредоточены на вопросе применения бомб весом 2 тыс. фунтов и тем воздействием, которое они могут оказать в густонаселенных городских районах, как мы видели в других частях Газы", — заявил CNN анонимный чиновник.

Представители администрации США сообщили The New York Times, что американский президент Джо Байден впервые с начала военной операции Израиля в секторе Газа прибег к приостановке поставок вооружений в качестве меры давления на политику Иерусалима. Действия Вашингтона говорят о растущем расколе между США и Израилем относительно способов ведения войны, отмечает издание. По данным NYT, американская администрация рассматривает вопрос о дальнейшей приостановке поставок, включая системы наведения, превращающие обычные бомбы в высокоточные.

Американский новостной портал Axios, ссылаясь на двух израильских чиновников, сообщает о серьезной обеспокоенности израильских властей мерами США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не прокомментировал сведения о приостановке поставок США Израилю.

Ранее Литва заявила о готовности отправить своих солдат на Украину в рамках "тренировочной миссии".

Фото: ВМС США.