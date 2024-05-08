Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 91,1231
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 98,3062
  1. Главная
  2. Мир
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:18

СNN: Вашингтон приостановил поставку 3,5 тысяч авиабомб Израилю

Вашингтон приостановил поставку 3,5 тысяч бомб Израилю из-за возможности их сброса на город Рафах сектора Газа. Об этом сообщают CNN, The New York Times и AP со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, речь идет о 1,8 тысяче бомб весом 2 тысячи фунтов и 1,7 тысяче бомб по 500 фунтов.

"В особенности мы сосредоточены на вопросе применения бомб весом 2 тыс. фунтов и тем воздействием, которое они могут оказать в густонаселенных городских районах, как мы видели в других частях Газы", — заявил CNN анонимный чиновник.

Представители администрации США сообщили The New York Times, что американский президент Джо Байден впервые с начала военной операции Израиля в секторе Газа прибег к приостановке поставок вооружений в качестве меры давления на политику Иерусалима. Действия Вашингтона говорят о растущем расколе между США и Израилем относительно способов ведения войны, отмечает издание. По данным NYT, американская администрация рассматривает вопрос о дальнейшей приостановке поставок, включая системы наведения, превращающие обычные бомбы в высокоточные.

Американский новостной портал Axios, ссылаясь на двух израильских чиновников, сообщает о серьезной обеспокоенности израильских властей мерами США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не прокомментировал сведения о приостановке поставок США Израилю.

Ранее Литва заявила о готовности отправить своих солдат на Украину в рамках "тренировочной миссии".

Фото: ВМС США.

Мир

TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом

TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом

Организаторы не смогли договориться с Канье Уэстом о концерте в России.

Читать полностью
Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж

Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж

В международном аэропорту на Мальдивах произошла ссора между пассажиром и сотрудниками авиакомпании Etihad Airways из-за перевеса багажа. Турист отказался оплачивать дополнительный вес, начав кричать на персонал, что переросло в драку.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что периодическое голодание может защищать от рака печени

Ученые выяснили, что периодическое голодание может защищать от рака печени

Учёные из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может защитить от воспаления и рака печени.

Читать полностью
Врач Михалева: употребление сырого мяса может грозить инфекциями

Врач Михалева: употребление сырого мяса может грозить инфекциями

Врач Оксана Михалева предупредила об опасностях употребления сырого шашлыка. Сырое мясо несет риск заражения бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка, что может привести к тяжелым инфекциям желудочно-кишечного тракта и, в худшем случае, к сепсису.

Читать полностью

Новости