Вашингтон приостановил поставку 3,5 тысяч бомб Израилю из-за возможности их сброса на город Рафах сектора Газа. Об этом сообщают CNN, The New York Times и AP со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников, речь идет о 1,8 тысяче бомб весом 2 тысячи фунтов и 1,7 тысяче бомб по 500 фунтов.
"В особенности мы сосредоточены на вопросе применения бомб весом 2 тыс. фунтов и тем воздействием, которое они могут оказать в густонаселенных городских районах, как мы видели в других частях Газы", — заявил CNN анонимный чиновник.
Представители администрации США сообщили The New York Times, что американский президент Джо Байден впервые с начала военной операции Израиля в секторе Газа прибег к приостановке поставок вооружений в качестве меры давления на политику Иерусалима. Действия Вашингтона говорят о растущем расколе между США и Израилем относительно способов ведения войны, отмечает издание. По данным NYT, американская администрация рассматривает вопрос о дальнейшей приостановке поставок, включая системы наведения, превращающие обычные бомбы в высокоточные.
Американский новостной портал Axios, ссылаясь на двух израильских чиновников, сообщает о серьезной обеспокоенности израильских властей мерами США.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не прокомментировал сведения о приостановке поставок США Израилю.
Ранее Литва заявила о готовности отправить своих солдат на Украину в рамках "тренировочной миссии".
Фото: ВМС США.
TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом
Организаторы не смогли договориться с Канье Уэстом о концерте в России.
Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж
В международном аэропорту на Мальдивах произошла ссора между пассажиром и сотрудниками авиакомпании Etihad Airways из-за перевеса багажа. Турист отказался оплачивать дополнительный вес, начав кричать на персонал, что переросло в драку.
Ученые выяснили, что периодическое голодание может защищать от рака печени
Учёные из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может защитить от воспаления и рака печени.
Врач Михалева: употребление сырого мяса может грозить инфекциями
Врач Оксана Михалева предупредила об опасностях употребления сырого шашлыка. Сырое мясо несет риск заражения бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка, что может привести к тяжелым инфекциям желудочно-кишечного тракта и, в худшем случае, к сепсису.