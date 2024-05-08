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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:05

FT: Литва готова отправить свою армию на Украину в рамках тренировочной миссии

Литва заявила о готовности отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.

"Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", — говорится в публикации.

Также премьер выразила желание помочь Киеву в гарантии потенциала для обновления ВСУ, в связи с чем, по её словам, Вильнюс будет отказывать выехавшим из Украины мужчинам в виде на жительство. Шимоните почеркнула, что речь не идёт о поиске и депортации украинцев из Литвы, так как это незаконно.

Тема отправки натовских войск на Украину всё чаще звучит в западных странах. Тем не менее стратегия альянса остаётся прежней — поставлять Киеву вооружение, но не солдат. В доказательство тому НАТО готовит декларацию об отказе от прямого вмешательства в конфликт на Украине.

Фото: Кабинет министров Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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