Верховная Рада Украины достаточно иронично отнеслась к заявлению президента страны Владимира Зеленского, в котором он сообщи о необходимости перестановок в руководстве. В ответ депутат от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко оставил сообщение в соцсети.

- Стесняюсь спросить, а кто же у нас «руководство страны»?! -подчеркнул он.

Напомним, что сейчас ведутся разговоры о смене должности главкома Залужного, а также о будущем его окружения. Так что можно с уверенностью считать, что изменения уже начались.