Верховная Рада Украины достаточно иронично отнеслась к заявлению президента страны Владимира Зеленского, в котором он сообщи о необходимости перестановок в руководстве. В ответ депутат от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко оставил сообщение в соцсети.
- Стесняюсь спросить, а кто же у нас «руководство страны»?! -подчеркнул он.
Напомним, что сейчас ведутся разговоры о смене должности главкома Залужного, а также о будущем его окружения. Так что можно с уверенностью считать, что изменения уже начались.
Калифорния под водой и без света из-за штормов
Впервые за 100 лет так накрыло Калифорнию водной стихией, что в нескольких округах штата объявлено ЧП. Но стихия ещё не всё сказала.
Во вторник началась всеобщая забастовка в Финляндии
Все те социальные проблемы, из-за которых начались волнения в этой скандинавской стране, - прямое следствие разрыва связей с Россией. Их Финляндия дисциплинированно разрушала после отмашки ЕС.
УАЗ улучшил надежность своих внедорожников
УАЗ значительно улучшил свои внедорожники, включая модели "Патриот", "Пикап" и "Профи 4×4", путем модернизации переднего моста. Новая конструкция включает дополнительные уплотнения картера редуктора, что предотвращает попадание влаги и увеличивает долговечность моста.
Минздрав сообщил о ситуации с ценами на лекарства
Заместитель министра здравоохранения России, Сергей Глаголев, сообщил на выставке-форуме "Россия" о текущей ситуации с ценами на жизненно важные лекарства. Он подчеркнул, что рост цен на эти препараты не превышает уровня инфляции.