Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал о том, что не исключается увольнение не только главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и отставка всех его заместителей.

- Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: Мойсюка, Балана, Забродского, - сообщил депутат в своем Телеграм-канале.

Уже известно, что Залужный может перейти на пост посла и представлять интересы Киева в Великобритании. До этого главком, по словам СМИ, отказывался от отставки.