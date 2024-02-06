Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал о том, что не исключается увольнение не только главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и отставка всех его заместителей.
- Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: Мойсюка, Балана, Забродского, - сообщил депутат в своем Телеграм-канале.
Уже известно, что Залужный может перейти на пост посла и представлять интересы Киева в Великобритании. До этого главком, по словам СМИ, отказывался от отставки.
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