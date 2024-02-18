Президент России Владимир Путин объяснил в интервью журналисту Павлу Зарубину в чем выгода России от снижения экспорта газа. По словам лидера, страна меньше зависит от энергетики и может заниматься развитием других отраслей экономики.
- Когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее, - отметил Путин. - Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше - у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами.
Лидер подчеркнул, что в такой ситуации включаются другие механизмы, и они отлично заработали в России. Ранее Путин сообщил, что в РФ будут развивать собственные технологии взамен иностранных аналогов.
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