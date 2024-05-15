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Эрик Томаш сообщил, что состояние Роберта Фицо серьезное
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 21:10

Эрик Томаш сообщил, что состояние Роберта Фицо серьезное

Министр труда и соцдел Словакии Эрик Томаш сообщил о нынешнем состоянии здоровья Роберта Фицо.

Он заявил, что в ходе совершения покушения у словацкого премьера были задеты многие внутренние органы, поэтому состояние серьезное, операция обещает быть долгой. Об этом написало новостное издание Dennik N.

Также в статье говорится, что врачи пока не могут остановить обильное кровотечение в области живота, куда и угодила пуля. На данный момент операция происходит в стенах больницы имени Рузвельта, городе Банска-Бистрица.

Фото: flickr.com/EU2016 SK

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