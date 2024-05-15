Туристам, игнорирующим плату курортного сбора, может грозить штраф от 500 до 2 тыс. рублей, в то время как операторы размещения могут быть оштрафованы на суммы до 100 тыс. рублей за нарушение условий перечисления сборов и предоставления информации.

Неясность остаётся по вопросам вступления в силу новых норм и конкретных механизмов взимания штрафов.

Закон о курортном сборе, предусматривающий ежедневный взнос в размере 100 рублей с гостя города, был введён с целью финансирования развития туристической инфраструктуры, сообщает Tourdom.Ru.

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