Шольц: сейчас я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что насилию и разным видам агрессии не место в политике, проводимой Европой. Он также написал в посте в социальной сети X, что в данный момент думает о здоровье Роберта Фицо, беспокоится о его семье и гражданах Словакии.

Ранее стало известно, что на словацкого премьер-министра Роберта Фицо было совершено покушение, в него было сделано пять выстрелов в упор. На данный момент Фицо ранен, а совершивший покушение задержан сотрудниками полиции, мотив покушения выясняется.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)