Специалисты из Пензенского государственного университета разработали первый российский антивирус на основе искусственного интеллекта, который способен определять вредоносное программное обеспечение, анализируя его поведение.

Отличительной особенностью антивируса является его независимость от обновлений и интернет-соединения, благодаря использованию технологий машинного обучения. Эта система показала высокую эффективность, выявляя вредоносные программы в 96% случаев. ПО, уже готовое в версии для Windows, будет доступно по подписочной модели как для частных пользователей, так и для корпоративных клиентов. Разработчики планируют завершить проект и приступить к его сертификации в ноябре, сообщает 4pda.

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