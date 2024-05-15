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Специалисты разработали первый в России антивирус на основе ИИ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:15

Специалисты разработали первый в России антивирус на основе ИИ

Специалисты из Пензенского государственного университета разработали первый российский антивирус на основе искусственного интеллекта, который способен определять вредоносное программное обеспечение, анализируя его поведение.

Отличительной особенностью антивируса является его независимость от обновлений и интернет-соединения, благодаря использованию технологий машинного обучения. Эта система показала высокую эффективность, выявляя вредоносные программы в 96% случаев. ПО, уже готовое в версии для Windows, будет доступно по подписочной модели как для частных пользователей, так и для корпоративных клиентов. Разработчики планируют завершить проект и приступить к его сертификации в ноябре, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Amuzujoe (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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