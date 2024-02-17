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Путин сообщил, что РФ будет развивать собственные технологии взамен заграничных
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:33

Путин сообщил, что РФ будет развивать собственные технологии взамен заграничных

Президент Российской Федерация Владимир Путин отметил максимальные возможности России в самостоятельном развитии технологий. Об этом он рассказал на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий во время визита в Челябинскую область.

Ранее, по его словам, РФ надеялась на заграничные поставки в обмен на газ, нефть, уголь и металлические заготовки. Однако реалии диктуют, что теперь Россия должна надеяться сама на себя, тем более, что в стране для этого есть все возможности.

- Не все, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, - подчеркнул Путин.

По словам лидера, Рф так и будет поступать впредь.

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