Президент Российской Федерация Владимир Путин отметил максимальные возможности России в самостоятельном развитии технологий. Об этом он рассказал на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий во время визита в Челябинскую область.

Ранее, по его словам, РФ надеялась на заграничные поставки в обмен на газ, нефть, уголь и металлические заготовки. Однако реалии диктуют, что теперь Россия должна надеяться сама на себя, тем более, что в стране для этого есть все возможности.

- Не все, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, - подчеркнул Путин.

По словам лидера, Рф так и будет поступать впредь.