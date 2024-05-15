Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 91,3591
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 98,6682
Группа
  1. Главная
  2. Общество
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:30

Группа "Пропаганда" получает угрозы из-за концерта в зоне СВО

Музыкальную группу "Пропаганда" атаковали в комментариях сторонники Украины. Причиной стал благотворительный концерт, который девушки устроили бойцам в зоне спецоперации, сообщает Mash.

6 мая группа выступила в зоне СВО с концертом для 114-й мотострелковой бригады ВС РФ. Певицы записали видео в военной форме, с поздравлением в преддверии Дня Победы, и опубликовали его на официальной странице группы. После этого трио было атаковано в комментариях работниками ЦИПСО. Девушкам и их семьям угрожали расправой, писали в их адрес нецензурные выражения.

Многие аккаунты, с которых сыпались негативные комментарии, оказались фейковыми либо иностранными и были заблокированы. На тех хейтеров, чью личность удалось установить, девушки и продюсер написали заявление в полицию.

Ранее на Бали были арестованы граждане России и Украины за создание нарколаборатории — теперь им грозит смертная казнь.

Фото: официальный аккаунт группы "Пропаганда" в соцсети "ВКонтакте".

Мир

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.

Читать полностью
Десятки членов прокурдской партии DEM задержаны в Турции

Десятки членов прокурдской партии DEM задержаны в Турции

После ночного заседания Эрдогана турецкая полиция провела рейды в Стамбуле, Анталье и Измире.

Читать полностью

Общество

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Читать полностью
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.

Читать полностью

Новости