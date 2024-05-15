Музыкальную группу "Пропаганда" атаковали в комментариях сторонники Украины. Причиной стал благотворительный концерт, который девушки устроили бойцам в зоне спецоперации, сообщает Mash.

6 мая группа выступила в зоне СВО с концертом для 114-й мотострелковой бригады ВС РФ. Певицы записали видео в военной форме, с поздравлением в преддверии Дня Победы, и опубликовали его на официальной странице группы. После этого трио было атаковано в комментариях работниками ЦИПСО. Девушкам и их семьям угрожали расправой, писали в их адрес нецензурные выражения.

Многие аккаунты, с которых сыпались негативные комментарии, оказались фейковыми либо иностранными и были заблокированы. На тех хейтеров, чью личность удалось установить, девушки и продюсер написали заявление в полицию.

Ранее на Бали были арестованы граждане России и Украины за создание нарколаборатории — теперь им грозит смертная казнь.

Фото: официальный аккаунт группы "Пропаганда" в соцсети "ВКонтакте".