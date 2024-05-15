Гражданину России и двум украинцам грозит смертная казань за участие в создании нарколабораторию центра на острове Бали.
В результате операции задержано четверо людей, среди которых гражданин Российской Федерации и местный житель. Полиция заявила, что за производство метамфетамина и прочих наркотиков отвечали два брата из Украины. На территории виллы в районе Бадунг, сданной ими в аренду на почти четверть века, была оборудована лаборатория.
Гражданин России занимался сбытом запрещенных веществ, в то время как местный житель выступал в роли посредника. Все они были причастны к деятельности местного наркобарона.
В ходе обыска обнаружено 10 килограммов конопли, 684 грамма метамфетамина и 107 граммов кокаина. В настоящее время продолжаются поиски двух украинцев, подозреваемых в участии в работе нарколаборатории.
Фото: polri.go.id/Kepolisian Negara Republik Indonesia (This file is in the public domain)
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