Два десятка автомобилей оказались остановленными на одном из пропускных пунктов в Польше. Как сообщают СМИ, за рулем были украинцы, которые везли машины для помощи силам ВСУ.

Проблема в пропуске возникла на пункте «Зосин-Устилуг». Польские таможенники отказались пропускать мужчин, находившихся за рулем двадцати автомобилей. Между представителями двух стран возникала перепалка, которую, впрочем, удалось заснять на видео, выложенное впоследствии в социальные сети.

Напомним, что до этого польские фермеры охраняли границу от заезда фур с украинской сельхоз продукцией. Поляки мотивировали это тем, что таким образом политика ЕС губит всю их индустрию.

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