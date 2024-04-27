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Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:47

Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ

Два десятка автомобилей оказались остановленными на одном из пропускных пунктов в Польше. Как сообщают СМИ, за рулем были украинцы, которые везли машины для помощи силам ВСУ.

Проблема в пропуске возникла на пункте «Зосин-Устилуг». Польские таможенники отказались пропускать мужчин, находившихся за рулем двадцати автомобилей. Между представителями двух стран возникала перепалка, которую, впрочем, удалось заснять на видео, выложенное впоследствии в социальные сети.

Напомним, что до этого польские фермеры охраняли границу от заезда фур с украинской сельхоз продукцией. Поляки мотивировали это тем, что таким образом политика ЕС губит всю их индустрию.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/

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