Оба смартфона обладают высокой автономностью и футуристичным дизайном. POVA 6 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, процессором MediaTek Dimensity G99 Ultimate, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ внутренней памяти, камерами на 108 и 32 Мп и аккумулятором на 6000 мАч.

POVA 6 Neo имеет аналогичный дизайн, но с IPS-экраном 6,8 дюйма, камерами на 50 и 8 Мп и батареей на 7000 мАч. Цены на POVA 6 начинаются от 25 990 рублей, а POVA 6 Neo — от 18 990 рублей, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Paula Fenness (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)