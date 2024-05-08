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TECNO представила в России два новых смартфона: POVA 6 и POVA 6 Neo
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:46

TECNO представила в России два новых смартфона: POVA 6 и POVA 6 Neo

Оба смартфона обладают высокой автономностью и футуристичным дизайном. POVA 6 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, процессором MediaTek Dimensity G99 Ultimate, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ внутренней памяти, камерами на 108 и 32 Мп и аккумулятором на 6000 мАч.

POVA 6 Neo имеет аналогичный дизайн, но с IPS-экраном 6,8 дюйма, камерами на 50 и 8 Мп и батареей на 7000 мАч. Цены на POVA 6 начинаются от 25 990 рублей, а POVA 6 Neo — от 18 990 рублей, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Paula Fenness (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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