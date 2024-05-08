Врач Ольга Шарапова, главный врач Клинической больницы им. В. В. Виноградова, дала советы по профилактике похмелья. Она рекомендует перед сном после употребления алкоголя пить кефир или тан. Они содержат триптофан, который помогает уменьшить симптомы похмелья. Также важно употреблять продукты, богатые витаминами группы B, калием, магнием, цинком и витамином C, а также пить много воды, особенно с лимоном, чтобы восстановить электролитный баланс.
Для снижения риска похмелья нужно употреблять алкоголь умеренно, избегать смешивания напитков и не забывать о закуске. Наибольшую опасность представляют крепкие спиртные напитки, которые могут вызвать сильное обезвоживание. Лучше отдавать предпочтение легкому алкоголю, например, пиву или вину, с учётом индивидуальной переносимости, сообщает Газета.Ру.
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