Сложности, по словам участников внешнеторгового сотрудничества почувствовались ещё в апреле. С 6 мая официально цены на грузоперевозки железнодорожным транспортом из КНР в страны союзного государства: Россию и Белоруссию резко выросли на фоне нехватки контейнеров в Китайской республике, сообщает транспортно-логистический портал Infotrans.
В среднем стоимость транзита за условную единицу транспортируемого груза увеличилась на 500-800 долларов. По информации того же источника морской фрахт подорожал ещё основательнее. В среднем от 1 тыс. до 1,5 тыс. долларов. При этом даже по увеличенным прайсам, почти все транспортные услуги забронированы на май и начало июня.
Эксперты объясняют это галопирующим ростом железнодорожных перевозок контейнеров из Китая в Евросоюз транзитом через территорию нашей страны. Замершие после начала СВО восстанавливаются, они стремительно восстанавливаются. Только за первый квартал текущего года прирост, порядка 44% по сравнению с аналогичным периодом годы предыдущего.
По мнению грузополучателей, за потяжелевший тариф в итоге заплатят конечные потребители китайских товаров. Возросшие издержки включат в себестоимость продукции из Поднебесной. Экономическая логика очевидна.
Фото: Пресс-центр Полпреда Президента России в ДвФО
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