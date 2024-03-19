Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже ознакомился с заявлением ЕС о повышении пошлин на зерно из РФ. По его словам, ему требуется изучить данные, полученные из опубликованного в издании Financial Times материала.

- Мы видели эти сообщения, - сказал пресс-секретарь. - Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще.

Все официальные выводы будут озвучены исключительно после проверки информации.

Напомним, что ранее прошла информация о том, что на импорт российского зерна будут достаточно крупные пошлины в размере 95 евро за тонну.