Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже ознакомился с заявлением ЕС о повышении пошлин на зерно из РФ. По его словам, ему требуется изучить данные, полученные из опубликованного в издании Financial Times материала.
- Мы видели эти сообщения, - сказал пресс-секретарь. - Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще.
Все официальные выводы будут озвучены исключительно после проверки информации.
Напомним, что ранее прошла информация о том, что на импорт российского зерна будут достаточно крупные пошлины в размере 95 евро за тонну.
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