Россия окажет поддержку в расследовании обстоятельств гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Никонов подчеркнул, что Россия, которая уже предложила свою помощь в поисках пропавшего вертолета, естественным образом окажет поддержку и в процессе расследования. По его словам, российские эксперты обладают достаточным опытом в расследовании подобных инцидентов.

Парламентарий также указал на то, что будет проведена максимально тщательная проверка обстоятельств крушения вертолета, на котором находился Раиси.

Он отметил, что если выяснится, что произошло несчастный случай, это будет одним из вариантов развития событий. В случае, если обнаружится, что это был теракт, последствия могут быть крайне серьезными для региона и международных отношений.

За последние дни было зафиксировано несколько попыток покушения на лидеров различных государств, отметил Никонов. В связи с этим, гибель Раиси среди других сообщений о покушениях на руководителей стран вызывает вопросы.

В течение мая были сообщения о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, премьера Словакии Роберта Фицо и заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке государственного переворота. Эти политические преступления вызывают серьезные сомнения, подчеркнул Никонов.

Также депутат отметил, что в момент, когда продолжались поиски вертолета, Израиль стремился быстро оградить себя от подозрений, а в американской прессе уже появились заявления о гибели иранского президента. Байден даже созвал заседание кабинета по этому вопросу, что указывает на множество аспектов, требующих расследования.

Вертолет, на котором находился Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел крушение19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром следующего дня вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)