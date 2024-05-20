Появление инструкторов из НАТО на территории Украины может привести к военному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом, утверждает аналитик Марк Эпископос в своей статье для Responsible Statecraft.
Эпископос указал, что отправка контингента из НАТО на Украину без явного согласования с Россией скорее всего приведет к участию стран НАТО, включая США, в ожесточенной войне с российскими войсками.
В такой ситуации, по его мнению, Россия будет иметь основания для уничтожения иностранных инструкторов с целью предотвращения более серьезного вмешательства НАТО в конфликт на Украине.
Также он отметил, что идея отправки западного контингента говорит о том, что Вооруженные силы Украины испытывают трудности и не способны противостоять без внешней помощи.
Эксперт считает, что предложение об отправке инструкторов без разработки более масштабной стратегии по завершению, а не усилению конфликта, является прямым путем к катастрофе.
На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила о возможности того, что в ближайшее время НАТО может решиться отправить своих инструкторов на Украину для обучения ее солдат.
Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию заявил о том, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике представляют угрозу конфликта с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Фото: www.flickr.com/The U.S. Army(it is in the public domain)
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