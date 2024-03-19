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ЕС вводит большие пошли на российское зерно
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:38

ЕС вводит большие пошли на российское зерно

Ввести крупные пошли на зерно из России собирается ЕС. Размер пошлины будет составлять 95 евро за тонну. Также на масличные культуры и продукт переработки пошли установят до 50%, сообщает FT.

Такие беспрецедентные меры ЕС готов принять под давлением европейских фермеров. Однако аналитик опасаются, что это приедете к большому росту цен. Также сократится спрос на эту продукцию. Евросоюз в минувшем году импортировал из нашей страны 4 млн тонн зерна и масличных культур. Правда это составляет лишь 1% от общего объема потребления в Европе.

Давление на руководство ЕС ввести барьеры для сельхозпродукции, в том числе из России, оказывают местные фермеры стран Европы, где последние месяцы продолжаются активные протесты аграриев.

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