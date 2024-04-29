Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".
Подставка обладает функцией скрытия зарядного кабеля MagSafe, который необходимо приобрести отдельно. Стоимость док-станции составляет $26 или 2400 рублей. Этот аксессуар привлекает ценителей классики и может вызвать ностальгию, особенно с возможностью играть в классические игры через эмулятор на iPhone, сообщает Wylsa.Com.
Фото: commons.wikimedia.org/FASTILY (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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