Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".

Подставка обладает функцией скрытия зарядного кабеля MagSafe, который необходимо приобрести отдельно. Стоимость док-станции составляет $26 или 2400 рублей. Этот аксессуар привлекает ценителей классики и может вызвать ностальгию, особенно с возможностью играть в классические игры через эмулятор на iPhone, сообщает Wylsa.Com.

Фото: commons.wikimedia.org/FASTILY (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)